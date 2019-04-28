СМИ назвали Джо Байдена основным кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, который заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, наиболее вероятно получит поддержку со стороны Демократической партии и сторонников демократов.
По данным опросов, проведенных рядом американских СМИ, Байдена поддерживают 17% демократов и их сторонников, а за ближайшего конкурента Берни Сандерса высказались 11% опрошенных.
Впрочем, лидерство этих двух политиков никого не удивляет, поскольку они наиболее узнаваемы из всего списка демократов, заявивших о своем участии на выборах 2020 года.
Напомним, что партия должна выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, который определится по итогам праймериз. Первые дебаты демократы проведут уже в июне текущего года. Затем Съезд Демократической партии определит кандидата на пост главы государства и вице-президента США. Выборы президента страны пройдут 3 ноября 2020 года.
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