В Китае считают, что землетрясения на границе с КНДР могли быть вызваны подземным взрывом

На границе Китайской народной республики и Северной Кореи зарегистрированы подземные толчки.



КНДР и КНР могут работать над организацией новой встречи лидеров стран / Новости от 06.03.2019 08:15

Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

Власти КНР отметили, что причиной толчков магнитудой в 1,3 балла мог стать подземный взрыв.

Напомним, что в минувшем году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее. Таким образом глава государства попытался подтвердить истинность своих намерений наладить отношения КНДР с Соединенными Штатами Америки.

В феврале текущего года же действующий президент США Дональд Трамп и вовсе пытался убедить Ким Чен Ына отдать ядерное оружие, но безрезультатно.