На границе Китайской народной республики и Северной Кореи зарегистрированы подземные толчки.
Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.
Власти КНР отметили, что причиной толчков магнитудой в 1,3 балла мог стать подземный взрыв.
Напомним, что в минувшем году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее. Таким образом глава государства попытался подтвердить истинность своих намерений наладить отношения КНДР с Соединенными Штатами Америки.
В феврале текущего года же действующий президент США Дональд Трамп и вовсе пытался убедить Ким Чен Ына отдать ядерное оружие, но безрезультатно.
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