Городской совет Солсбери намерен выкупить дом Скрипаля

Дом, в котором проживал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, выкупит городской совет города Солсбери. Об этом заявил представитель совета Алистер Каннигем.



Дом Сергея Скрипаля пользуется популярностью...

Как уточняет британское издание The Sun, такое решение было принято после того, как городской совет окончательно убедился в том, что Скрипаль и его дочь не вернутся в свой дом. Стоимость жилья оценивается в 200 тысяч евро (16,5 миллиона рублей).

Представитель совета пояснил, что вопрос о выкупе дома поставили соседи Скрипалей. Они опасаются его превращения в гостиницу или музей. Совет пообещал проследить за тем, чтобы дом использовался только для личного проживания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сергей Скрипаль позвонил своей племяннице в Ярославль. Это его первый контакт с родственниками после отравления в Солсбери. На его звонок 9 мая ответил автоответчик, которому Скрипаль рассказал, что хотел поинтересоваться делами своей племянницы, а также здоровьем ее мужа.

Также бывший полковник ГРУ поздравил своих родственников с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери "все хорошо". СМИ сообщают, что Скрипаль уже звонил своей племяннице после того, как ее избили. Он посоветовал ей привлекать меньше внимания.

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