Скрипаль впервые с момента отравления связался с родственниками

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль позвонил своей племяннице в Ярославль. Это его первый контакт с родственниками после отравления в Солсбери. На его звонок 9 мая ответил автоответчик, которому Скрипаль рассказал, что хотел поинтересоваться делами своей племянницы, а также здоровьем ее мужа.



Путин: Скрипаль - подонок и предатель Родины / Новости от 03.10.2018 16:19

Также бывший полковник ГРУ поздравил своих родственников с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери "все хорошо". СМИ сообщают, что Скрипаль уже звонил своей племяннице после того, как ее избили. Он посоветовал ей привлекать меньше внимания.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об избиении племянницы Сергея Скрипаля и ее мужа. Мужчина разбил Виктории губу и пнул ее в живот. У ее супруга сломан палец, а по всему телу кровоподтеки, синяки и ссадины. Примечательно, что, по словам Виктории, нападение сопровождалось оскорблениями в адрес ее дяди, Сергея Скрипаля.

Читайте также:

Скрипаль не поверил, что его могли отравить по приказу Кремля