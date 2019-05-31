Академик РАН: ожидания населения посткоммунистических стран не реализовались

Все страны, переживающие посткоммунистическую трансформацию, объединяет общая черта - ожидания большей части населения этих стран не реализовались. Такое мнение высказал директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.



РАН обсуждает научно-технологическое развитие России на ближайшие годы / Новости от 13.11.2018 13:52

По словам академика, процессы демократизации в СССР конца 80-х годов во многом стали причинной перемен во всех странах Восточной и Центральной Европы.

"Без трансформации России не началась бы посткоммунистическая трансформация в Центральной и Восточной Европе. И если бы так сложилось, что в холодной войне победил бы Советский Союз, то такие страны, как Бельгия, Голландия, Дания неизбежно стали бы членами Варшавского договора", - сказал он на международной конференции "Балтийский форум".

Дынкин добавил, что сейчас Россия идет своим "достаточно мучительным" путем, поскольку у нее нет опыта рыночной экономики.

"Есть определенные завоевания [у России]. Я думаю, что уровень жизни россиян, уровень свободы - тоже довольно высокий", - заключил академик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что академик Российской академии наук Георгий Георгиев рассказал изданию "Поиск" о необходимости ограничить выезд за рубеж молодым российским ученым, чтобы остановить отток квалифицированных кадров.

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