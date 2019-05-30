Минобороны США запретит сотрудничать с Россией при космических пусках с 2023 года

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников с 31 декабря 2022 года. Документ опубликован на сайте Федерального реестра документов правительства Соединенных Штатов.



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Запрет на сотрудничество распространяется также на Китай, Северную Корею, Иран, Судан и Сирию.

Напомним, в начале мая временно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан признал ослабление позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологического усиления России и Китая. По его словам, эти страны смогли создать передовые технологии, способные ослабить позиции США, чья экономика и оборона целиком зависит от космической отрасли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что плавучий космодром "Морской старт" планируют перебазировать из Калифорнии на Дальний Восток для сохранения возможности запуска с него российских ракет.

Производить запуски российских ракет с платформы, которая в настоящее время находится в США, почти невозможно, поскольку соглашение между Россией и Соединенными Штатами предусматривает запуски только российско-украинской ракеты "Зенит", снятой с производства еще в 2014 году.

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