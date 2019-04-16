"Морской старт" могут перебросить из Калифорнии на Дальний Восток

Плавучий космодром "Морской старт" планируют перебазировать из Калифорнии на Дальний Восток для сохранения возможности запуска с него российских ракет.





"Рассматривается возможность перебазирования платформы "Морской старт" на Дальний Восток, конкретно в Советскую гавань, для проведения пусков ракеты "Союз-5 Light", - рассказал агентству "РИА Новости" источник в российской ракетно-космической отрасли.

Он уточнил, что производить запуски российских ракет с платформы, которая в настоящее время находится в США, почти невозможно, поскольку соглашение между Россией и Соединенными Штатами предусматривает запуски только российско-украинской ракеты "Зенит", снятой с производства еще в 2014 году.

Более того, Москва не станет раскрывать американским надзорным органам техническую документацию по новой ракете для того, чтобы получить лицензию на пуски. "Единственным выходом остается перебазирование "Морского старта" на российскую территорию", - заключил источник агентства.

Стоит отметить, что вопрос перебазирования "Морского старта" на Дальний Восток рассматривался и раньше, в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве мест возможной дислокации плавучего космодрома рассматривались Владивосток, Крым и Вьетнам, но в итоге проект был продан группе компаний S7.

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