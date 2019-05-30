Избранный президент Латвии Эгилс Левитс пообещал, что не поедет в Россию на празднование Дня Победы даже в том случае, если его пригласят.
Об этом новоиспеченный глава постсоветской республики заявил в эфире одного из латышских телеканалов.
У Латвии есть "своя позиция, легитимная и обоснованная", указал Левитс. Поэтому праздник Дня Победы в нынешнем его виде не устраивает Ригу.
Также Эгилс Левитс заявил, что планирует в ближайшее время посетить два других государства Прибалтики - соседние с Латвией Эстонию и Литву.
Напомним, что Левитс был избран очередным президентом Латвии вчера, 29 мая. В должность же он вступит лишь в июле, когда пост главы государства покинет Раймонд Вейонис.
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