Избранный президент Латвии пообещал не приезжать в Россию на День Победы

Избранный президент Латвии Эгилс Левитс пообещал, что не поедет в Россию на празднование Дня Победы даже в том случае, если его пригласят.



Россия делает ставку на русских в Латвии?

Об этом новоиспеченный глава постсоветской республики заявил в эфире одного из латышских телеканалов.

У Латвии есть "своя позиция, легитимная и обоснованная", указал Левитс. Поэтому праздник Дня Победы в нынешнем его виде не устраивает Ригу.

Также Эгилс Левитс заявил, что планирует в ближайшее время посетить два других государства Прибалтики - соседние с Латвией Эстонию и Литву.

Напомним, что Левитс был избран очередным президентом Латвии вчера, 29 мая. В должность же он вступит лишь в июле, когда пост главы государства покинет Раймонд Вейонис.