СМИ Украины: Саакашвили может присоединиться к команде Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили находится в конфронтации со многими политическими игроками современной Украины.



Михаил Саакашвили вернулся в Украину / Новости от 29.05.2019 19:00

Об этом пишет украинское издание "Корреспондент".

Например, напоминают авторы материала, Михаил Саакашвили является известным неприятелем главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Также, сообщают украинские средства массовой информации, Саакашвили считает своим личным врагом и бывшего главу Незалежной Петра Порошенко.

Несмотря на это, считают авторы материала, Саакашвили есть куда податься.

Главная его цель - попасть в парламент, вступить в проходную партию и баллотироваться по спискам, заявляют в "Корреспонденте". Не исключено, что его возьмет к себе "Команда Зе!".

Можно быть уверенными лишь в одном, пишут авторы материала - Михаил Саакашвили метит в высший эшелон украинской власти.

Но, считают СМИ Украины, с Саакашвили или без, в стране воцарится настоящий политический хаос. В этой суматохе, пишет "Корреспондент", "жить будет плохо, но весело".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство постсоветской республики Михаилу Саакашвили.

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