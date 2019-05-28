Действующий президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему главе Грузии Михаилу Саакашвили.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы постсоветской республики.
Накануне украинские средства массовой информации писали о том, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует вернуться на Украину. Так, например, издание "Страна.ua" сообщало, что Саакашвили прибудет "ко двору" уже 31 мая.
Подливал масла в огонь и сам бывший президент Грузии. Так, на прошлой неделе в эфире одного из украинских информационных телеканалов Михаил Саакашвили заявил, что его якобы не интересуют государственные должности. Он указал, что вернется на Украину лишь из-за того, что несправедливо покинул ее.
Напомним, что гражданства Михаила Саакашвили за неудовлетворительную работу на своем посту лишил тогдашний глава Украины Петр Порошенко.
После того, как стало известно о том, что Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, последний поблагодарил действующего президента Незалежной в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский в прямом эфире отказал Петру Порошенко в дебатах.
Читайте также:
За что Саакашвили ненавидят в Грузии.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Есть три фактора, препятствующие Владимиру Зеленскому отдать приказ ВСУ о прекращении огня в Донбассе, считает украинский политолог Вадим Карасев.