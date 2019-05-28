Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Действующий президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему главе Грузии Михаилу Саакашвили.



Зеленский ответил Саакашвили на идею приехать на Украину / Новости от 31.03.2019 15:42

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы постсоветской республики.

Накануне украинские средства массовой информации писали о том, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует вернуться на Украину. Так, например, издание "Страна.ua" сообщало, что Саакашвили прибудет "ко двору" уже 31 мая.

Подливал масла в огонь и сам бывший президент Грузии. Так, на прошлой неделе в эфире одного из украинских информационных телеканалов Михаил Саакашвили заявил, что его якобы не интересуют государственные должности. Он указал, что вернется на Украину лишь из-за того, что несправедливо покинул ее.

Напомним, что гражданства Михаила Саакашвили за неудовлетворительную работу на своем посту лишил тогдашний глава Украины Петр Порошенко.

После того, как стало известно о том, что Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, последний поблагодарил действующего президента Незалежной в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский в прямом эфире отказал Петру Порошенко в дебатах.

Читайте также:

За что Саакашвили ненавидят в Грузии.