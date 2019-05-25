Белый дом продаст оружие арабам в обход Конгресса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о решении Белого дома провести сделку по продаже оружия арабским странам без одобрения Конгресса США. Администрация Дональда Трампа планирует поставить вооружение ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании на сумму 8,1 миллиардов долларов.



Минобороны обвинило США в тестировании биологического оружия в Грузии / Новости от 04.10.2018 20:29

По словам Помпео, сделка направлена "на сдерживание агрессии Ирана". Госсекретарь США напомним, что у президента есть исключительное право произвести торговые сделки в обход американского парламента, именно этим правом и воспользовался Трамп.

Помпео утверждает, что промедление в вопросе поставок оружия на Ближний Восток может дорого обойтись США, поскольку это создаст дополнительную напряженность в регионе из-за возможного выхода из строя систем защиты союзников.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему США так боятся Иранской Республики.

Читайте также:

У террористов ан-Нусры нашли склады оружия из США