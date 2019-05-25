Госсекретарь США Майк Помпео заявил о решении Белого дома провести сделку по продаже оружия арабским странам без одобрения Конгресса США. Администрация Дональда Трампа планирует поставить вооружение ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании на сумму 8,1 миллиардов долларов.
По словам Помпео, сделка направлена "на сдерживание агрессии Ирана". Госсекретарь США напомним, что у президента есть исключительное право произвести торговые сделки в обход американского парламента, именно этим правом и воспользовался Трамп.
Помпео утверждает, что промедление в вопросе поставок оружия на Ближний Восток может дорого обойтись США, поскольку это создаст дополнительную напряженность в регионе из-за возможного выхода из строя систем защиты союзников.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему США так боятся Иранской Республики.
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