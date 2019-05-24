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Отказ Нулланд в российской визе - ответные ограничительные меры - Пушков

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Российский сенатор Алексей Пушков пояснил, почему Виктории Нуланд отказали в российской визе. По его словам, бывший заместитель госсекретаря США получила ответные меры на свои действия, которые предпринимала во время работы в Госдепартаменте США.


Экс-спикеру Госдепа США Нуланд отказали в российской визе

По мнению Пушкова, именно Нуланд стояла у истоков создания антироссийских санкций и регулярно выступала за их ужесточение.

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Темы США виза Пушков Россия Нуланд санкции Госдепартамент
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