Отказ Нулланд в российской визе - ответные ограничительные меры - Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков пояснил, почему Виктории Нуланд отказали в российской визе. По его словам, бывший заместитель госсекретаря США получила ответные меры на свои действия, которые предпринимала во время работы в Госдепартаменте США.



Экс-спикеру Госдепа США Нуланд отказали в российской визе

По мнению Пушкова, именно Нуланд стояла у истоков создания антироссийских санкций и регулярно выступала за их ужесточение.