Полиция столичной префектуры Японии арестовала 60-летнего местного жителя по обвинению в попытках ослепить пилотов транспортного самолета ВВС США с помощью лазерной указки.
Как сообщает агентство Kyodo, пожилой японец полностью признал свою вину. В полиции подозревают, что мужчина причастен к десяткам подобных случаев.
За минувший год в районе расположенной в Токио базы ВВС США Иокота зафиксировали более 40 схожих инцидентов. Последний из них произошел в феврале, тогда американские военные были вынуждены прекратить тренировочный полет.
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