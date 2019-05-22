Ослеплявшего лазерной указкой летчиков США японца арестовали

Полиция столичной префектуры Японии арестовала 60-летнего местного жителя по обвинению в попытках ослепить пилотов транспортного самолета ВВС США с помощью лазерной указки.



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Как сообщает агентство Kyodo, пожилой японец полностью признал свою вину. В полиции подозревают, что мужчина причастен к десяткам подобных случаев.

За минувший год в районе расположенной в Токио базы ВВС США Иокота зафиксировали более 40 схожих инцидентов. Последний из них произошел в феврале, тогда американские военные были вынуждены прекратить тренировочный полет.