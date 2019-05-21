В Латвии экс-чиновника оштрафовали за издание газеты на русском языке

Бывшего исполнительного директора Лиепайской думы Эдгара Ратса оштрафовали на 70 евро за издание газеты на русском языке.



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Об этом сообщает пресс-служба Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии.

Отметим, что случай с Эдгаром Ратсом далеко не единственный — латышское ведомство регулярно штрафует депутатов за издание региональных газет на русском языке.

Напомним, что в современной Латвии всего один государственный язык — латышский. Русский же язык, являющийся родным для 40% местного населения, имеет статус иностранного.