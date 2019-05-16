Опрос: почти половина украинцев хотят дать Донбассу автономию

Практически 50% жителей Украины готовы поддержать автономию Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг", социологической группой "Рейтинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко.
Среди опрошенных 24,5% ответили, что однозначно поддерживают автономию спорных территорий, еще 24,4% сказали, что вероятнее всего поддержали бы такое решение. Явными противниками территориального деления оказались лишь 20,7% респондентов.
Украинцы проголосовали за скорейшее прекращение боевых действий на территории страны и мирного урегулирования затяжного конфликта.
В исследовании приняли участие три тысячи человек в 24 областях Украины.
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