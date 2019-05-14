В МИД России надеются услышать позицию Зеленского относительно Донбасса

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду на то, что избранный президент Украины Владимир Зеленский обозначит свою позицию относительно урегулирования ситуации в Донбассе.
"Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты", - сказал заместитель главы ведомства Григорий Карасин в интервью "Известиям".
Дипломат добавил, что нынешние заявление Зеленского и его команды "порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины".
Представитель российского МИД призвал новое руководство Украины ответственно выполнять свои обязательства и не уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса.
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