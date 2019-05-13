Забытый во младенчестве в аэропорту мужчина нашел свою семью спустя 33 года

33-летний житель Великобритании Стив Хайдс впервые встретился с другими членами свой семьи.
Дело в том, что, когда он был еще младенцем, родители потеряли его в аэропорту Лондона, столицы страны.
Работница аэропорта нашла Стива Хайдса в одном из туалетов аэропорта, под раковиной. Младенец был завернут в пеленки и одеяло. Из вещей у мальчика был лишь плюшевый медведь.
Через некоторое время Стива усыновила приемная семья. Но всю свою сознательную жизнь он не оставлял попыток найти своих настоящих родителей.
Когда Стив сдал на анализ образцы ДНК, попытки найти свою семью для него наконец-то обвенчались успехом. Британец уже встретился со своим отцом, родными братьями и сестрами.
Они заявили, что и не подозревали о существовании Стива Хайдса.
Мать Стива уже умерла и мужчине так и не удалось пролить свет на случившееся с ним в аэропорту 33 года назад.
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