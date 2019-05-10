Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции в отношении России

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой ужесточить санкции в отношении Российской Федерации.
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Отмечается, что Петр Порошенко попросил Ангелу Меркель об этом в ходе телефонного разговора.
Глава постсоветской республики считает, что необходимость ужесточения санкций в отношении России обусловлена так называемыми паспортными указами — указами об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Также Петр Порошенко поблагодарил Ангелу Меркель и Германию за поддержку территориальной целостности Украины.
Немецкий канцлер же в ответ похвалила честность и состязательность прошедших недавно на Украине президентских выборов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский шоумен и комик Владимир Зеленский одержал победу на украинских президентских выборах.
Фото: официальный сайт президента Украины.
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