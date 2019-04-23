ЦИК Украины подвел итоги выборов президента: Зеленский победил

Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет протоколов и определила победителя второго тура президентских выборов. С результатов 73,22% голосов победу одержал Владимир Зеленский.
Его оппонент - действующий президент страны Петр Порошенко получил лишь 24,45% голосов. По информации ЦИК, явка населения Украины на второй тур голосования составила 62%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин не собирается контактировать с правительством Украины и новоизбранным президентом, пока Владимир Зеленский не предпримет конкретных действий по улучшению качества жизни украинцев.
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