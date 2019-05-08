В МИД КНДР назвали ракетные запуски частью плановых маневров

Министерство иностранных дел Северной Кореи назвало произведенные 4 мая ракетные запуски частью плановых маневров, которые не создавали угроз другим государствам региона.
"Недавние военные учения нашей армии являются всего лишь частью запланированных маневров. Они никому не угрожали, и их целью не было повышение напряженности в регионе", - приводит агентство ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства КНДР, опубликованное в Центральном телеграфном агентстве.
Представитель северокорейского МИД подчеркнул, что каждое государство периодически проводит подобные учения и острая критика в адрес КНДР не обоснована.
Напомним, что 4 мая КНДР осуществила пуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Ракеты пролетели от 70 до 200 километров, а затем упали в море. Позднее власти КНДР подтвердили, что провели учения оборонительных частей на восточном побережье республики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что запуски ракет со стороны КНДР несут в себе политический, а не военно-технический аспект. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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