Косачев: КНДР дала вполне недвусмысленный сигнал - силовое давление не пройдет

Новые запуски ракет со стороны КНДР несут в себе политический, а не военно-технический аспект. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.



Долетит Ли Ракета Из КНДР ДО Вашингтона?

"Так или иначе, любые испытания в данной ситуации имеют, скорее, политический, чем военно технический аспект", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его мнению, ракетные пуски в преддверии готовящегося визита специального представителя США по проблемам КНДР Стивена Бигэна в Японию и Южную Корею несут в себе вполне недвусмысленный сигнал американской стороне.

"Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то еще, и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдет", - уточнил Косачев.

Напомним, что утром субботы КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км, а затем упали в море. Последний раз ракетные испытания Северная Корея проводила в ноябре 2017 года. В апреле минувшего года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности. КНДР также ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором было произведено шесть подземных ядерных взрывов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп предупредил о своем разочаровании в Ким Чен Ыне, если новости о восстановлении ядерного полигона окажутся правдивыми.

Читайте также: В КНДР рассказали, как ответят на оскорбительную речь Трампа

Трамп и Абэ обсудили ядерное испытание КНДР