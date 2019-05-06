Иран планирует частично отказаться от ядерной сделки из-за санкций США

Руководство Ирана планирует частично отказаться от своих обязательств по ядерной сделке 2015 года в ответ на восстановление Соединенными Штатами санкций против Тегерана.
Как уточняет агентство "Интерфакс", президент Ирана Хасан Рухани вскоре выступит с соответствующим заявлением и назовет дальнейшие шаги Тегерана.
Напомним, в 2015 году международная группа в составе пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Соглашение предусматривает отмену международных и односторонних санкций против Ирана в общем на его согласие ввести ряд ограничений в свою ядерную программу. Меры позволяют использовать уран для атомных электростанций, но не для создания ядерного оружия.
В свою очередь президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил санкции против Ирана. Кроме того, американские власти решили не продлевать действовавшие до 2 мая исключения из нефтяных санкций.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Германия, Великобритания и Франция сделали совместное заявление, в котором выразили свою озабоченность решением Соединенных Штатов не продлевать режим послаблений в сфере торговли нефтью с Ираном.
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Иран будет торговать нефтью "всерую", чтобы обойти американские санкции
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