Иран планирует частично отказаться от ядерной сделки из-за санкций США

Руководство Ирана планирует частично отказаться от своих обязательств по ядерной сделке 2015 года в ответ на восстановление Соединенными Штатами санкций против Тегерана.



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Как уточняет агентство "Интерфакс", президент Ирана Хасан Рухани вскоре выступит с соответствующим заявлением и назовет дальнейшие шаги Тегерана.

Напомним, в 2015 году международная группа в составе пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Соглашение предусматривает отмену международных и односторонних санкций против Ирана в общем на его согласие ввести ряд ограничений в свою ядерную программу. Меры позволяют использовать уран для атомных электростанций, но не для создания ядерного оружия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил санкции против Ирана. Кроме того, американские власти решили не продлевать действовавшие до 2 мая исключения из нефтяных санкций.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Германия, Великобритания и Франция сделали совместное заявление, в котором выразили свою озабоченность решением Соединенных Штатов не продлевать режим послаблений в сфере торговли нефтью с Ираном.

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