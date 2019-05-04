Европейские страны не одобрили отказ США от продления послаблений Ирану

Германия, Великобритания и Франция сделали совместное заявление, в котором выразили свою озабоченность решением Соединенных Штатов не продлевать режим послаблений в сфере торговли нефтью с Ираном.



Иран пообещал ответить на нефтяные санкции США / Новости от 22.04.2019 22:55

"С сожалением и озабоченностью отмечаем решение США не продлевать действие отступлений, касающихся торговли нефтью с Ираном", - приводит агентство ТАСС сообщение, подписанное верховным представителем Евросоюза и министрами иностранных дел трех европейских стран.

Напомним, в минувшего года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, отменяющего санкции в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Американский президент Дональд Трамп объяснил это решение тем, что у него есть подозрения в невыполнении Ираном условий сделки. Власти США возобновили санкции в полном объеме, а затем решили свести экспорт иранской нефти почти до нуля и пригрозили странам, которые продолжают закупать сырье из Ирана.