Иран будет торговать нефтью "в серую", чтобы обойти американские санкции

Заместитель министра нефти Амир Хосейн Заманиния сообщил, что у Ирана есть способ сбыта нефти своим партнерам в обход санкций США. По мнению чиновника, Иран может использовать "серый рынок" для поставок нефти.
При этом, Амир Хосейн Заманиния подчеркнул, что уход Ирана на "серый рынок" нельзя назвать мошенничеством, поскольку страна это делает не по своей воле, а в ответ на ограничительные меры Соединенных Штатов Америки. В Тегеране также отмечают, что санкции США в отношении Ирана - незаконны и несправедливы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Китай публично поддержал Иран в вопросе антииранских санкций. Пекин призвал Вашингтон отменить ограничительные меры против поставок иранской нефти.
Читайте также:
WP: США пообещали "наказать" покупателей иранской нефти
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.
Депутат петербургского ЗакС Максим Резник, уличенный в употреблении марихуаны, вновь оказался в центре скандала.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?