Иран будет торговать нефтью "в серую", чтобы обойти американские санкции

Заместитель министра нефти Амир Хосейн Заманиния сообщил, что у Ирана есть способ сбыта нефти своим партнерам в обход санкций США. По мнению чиновника, Иран может использовать "серый рынок" для поставок нефти.



Иран продолжит продавать нефть в условиях санкций / Новости от 05.11.2018 11:55

При этом, Амир Хосейн Заманиния подчеркнул, что уход Ирана на "серый рынок" нельзя назвать мошенничеством, поскольку страна это делает не по своей воле, а в ответ на ограничительные меры Соединенных Штатов Америки. В Тегеране также отмечают, что санкции США в отношении Ирана - незаконны и несправедливы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Китай публично поддержал Иран в вопросе антииранских санкций. Пекин призвал Вашингтон отменить ограничительные меры против поставок иранской нефти.

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