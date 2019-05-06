Глава МИД Венесуэлы: мы не можем принять решение об аресте Гуайдо

Решение об аресте лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо не может принять исполнительная власть страны, поскольку данный вопрос находится в ведении других компетентных органов. Об этом рассказал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас.



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"Есть определенная информация по поводу событий и участников попытки госпереворота. Судебные власти начали расследование. Конституционная ассамблея лишила Гуайдо иммунитета, но не исполнительной власти предстоит принять решение, арестовывать его или нет. Это решение должны принять другие органы власти", - передает агентство ТАСС слова министра.

Глава МИД Венесуэлы добавил, что арест не может быть проведен в нарушение действующих законов и существующей системы правосудия.

Напомним, что в начале апреля Конституционная ассамблея Венесуэлы дала разрешение на продолжение уголовного преследования Хуана Гуайдо, удовлетворив ходатайство Верховного суда о лишении политика неприкосновенности. Решение было связано с нарушением Гуайдо судебного запрета на выезд из Венесуэлы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, заявил о подготовке операции "Свобода", которая приведет к свержению Николаса Мадуро. По его словам, все произойдет уже через "считанные дни".

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