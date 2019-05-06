Глава МИД Венесуэлы: мы не можем принять решение об аресте Гуайдо

Решение об аресте лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо не может принять исполнительная власть страны, поскольку данный вопрос находится в ведении других компетентных органов. Об этом рассказал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас.
"Есть определенная информация по поводу событий и участников попытки госпереворота. Судебные власти начали расследование. Конституционная ассамблея лишила Гуайдо иммунитета, но не исполнительной власти предстоит принять решение, арестовывать его или нет. Это решение должны принять другие органы власти", - передает агентство ТАСС слова министра.
Глава МИД Венесуэлы добавил, что арест не может быть проведен в нарушение действующих законов и существующей системы правосудия.
Напомним, что в начале апреля Конституционная ассамблея Венесуэлы дала разрешение на продолжение уголовного преследования Хуана Гуайдо, удовлетворив ходатайство Верховного суда о лишении политика неприкосновенности. Решение было связано с нарушением Гуайдо судебного запрета на выезд из Венесуэлы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, заявил о подготовке операции "Свобода", которая приведет к свержению Николаса Мадуро. По его словам, все произойдет уже через "считанные дни".
Читайте также: Лидер оппозиции Венесуэлы признал провал попытки переворота
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить "как во всех нормальных странах".
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?