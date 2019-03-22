Гуайдо анонсировал проведение операции по свержению Мадуро

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, о подготовке операции "Свобода", которая приведет к прекращению правления Николаса Мадуро. По его словам, все произойдет уже через "считанные дни".

"Ждите нас в каждом штате", — обратился к гражданам страны Гуайдо, выступая на пресс-конференции в Каракасе.

Отметив, что Николас Мадуро "не осмеливается" арестовать его, председатель парламента назвал задержания своих сторонников оскорблением "всего демократического мира".

Тем временем, Евросоюз призвал власти Венесуэлы освободить секретаря Гуайдо Роберта Марреро, а также обеспечить ему "безопасность и неприкосновенность".

"Члены парламента должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не подвергаясь запугиванию", — заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Испанский политический аналитик Мало де Малина, встречавшийся на днях к представителями законной власти Венесуэлы, сообщил изданию El National, что члены правительства выглядят "затравленными и полностью потерянными". Он считает необходимым предоставить им возможность "отправиться в страну, где смогут жить хорошо, оставаясь на свободе, при этом не вмешиваясь в политику и не выезжая оттуда".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Гуан Гуайдо считает смену власти в Венесуэле выгодной для России.

Источник фото: wikimedia.org

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