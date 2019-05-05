Лидер оппозиции Венесуэлы признал провал попытки переворота

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо признался, что не просчитал расстановку сил при проведении вооруженного переворота. По его словам, главная ошибка оппозиционных сил была в том, что они слишком переоценили роль военных. Гуаидо считает, что представителям "нового правительства" не хватило солдат, чтобы справиться с режимом Мадуро.
Об этом Гуаидо рассказал американскому изданию The Washington Post. Также он пояснил журналистам, что готов принять военную помощь от США, чтобы свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Нам нужно больше солдат, больше представителей нашего режима. Очевидно, что именно этот просчет привел к провалу последней операции по свержению Мадуро. Нас должны поддерживать больше людей", - пояснил Гуаидо.
Также Хуан Гуаидо рассказал о том, что выступает против одностороннего военного вмешательства США в дела Венесуэлы. По его мнению, любая военная помощь должна предоставляться в рамках, которые обозначит новое правительство Венесуэлы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо искал поддержки у России и Китая. Он заявлял, что смена власти в Венесуэле может быть выгодна и РФ и КНР.
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