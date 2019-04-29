Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда из Украины

Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда из страны действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения. Украинские СМИ сообщали, что с соответствующим иском обратился в суд журналист Александр Дубинский. Он призвал не выпускать из страны Порошенко, главу его администрации Игоря Райнина, а также главу его фракции в парламенте Игоря Кононенко.



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Журналист предложил наложить запрет на выезд вышеперечисленным лицам сроком на один год со дня проведения президентских выборов. На данный момент киевский суд рассматривает материалы дела и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Команда Владимира Зеленского поддержала инициативу Александра Дубинского. В штабе Зеленского пояснили свою позицию словами: "На каждое преступное дело всегда найдется справедливый ответ".

Об инициативе журналиста высказался и российский эксперт - директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. По его мнению, Петр Порошенко сделал ошибку, когда "выгнал" Игоря Коломойского из Украины. Теперь Коломойский сделает все, чтобы отомстить Порошенко, - считает Делягин.

Также эксперт считает, что Порошенко могут привлечь в разбирательство по "украинскому следу" во вмешательстве в выборы США. По мнению Делягина, Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Петр Порошенко оказался арестован после истечения своих полномочий, чтобы дать показания против Хилари Клинтон.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о реакции Владимира Зеленского на упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Новоизбранный президент Украины считает, что украинцы, проживающие на Донбассе не захотят получать гражданство России.

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