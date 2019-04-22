Администрация Порошенко предложила украинцам поблагодарить уходящего президента

Администрация президента Украины инициировала проведение акции "Спасибо, Петр", однако украинцы восприняли ее не так, как ожидали чиновники. Вместо благодарности украинцы обвиняют Порошенко в том, что он украл у страны пять лет.



Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился / Новости от 22.12.2018 12:19

Администрация Порошенко наметила старт акции "Спасибо, Петр" на понедельник 22 апреля в 19:00. На это время запланирован митинг возле администрации президента в Киеве, чтобы поблагодарить Петра Порошенко за все достижения, которые он добился во время своего президентского срока. Ему приписывают ассоциацию и безвиз с ЕС, усиление армии, децентрализацию власти и т. д.

Одна из пользовательниц социальной сети Facebook сразу же прокомментировала соответствующую запись, которая появилась в группе администрации президента Украины. Она поблагодарила Порошенко за то, что он проиграл, и написала, что Одесса запомнит Порошенко как самого никчемного президента.

Другие пользователи выражали надежду, что в скором времени Петр Порошенко и его кабинет министров окажется в тюрьме за те преступления, которые они совершили против украинского народа.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал, в котором были собраны все заявления Владимира Зеленского относительно его первых действий в качестве президента Украины.

На фото: Петр Порошенко

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