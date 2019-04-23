Великий передел стартовал: украинские социалисты требуют национализировать фабрику Roshen

Социалистическая партия Украины подала иск о незаконной приватизации фабрики Roshen в Киеве, которой владеет Петр Порошенко. Об этом сообщил лидер партии Илья Кива на официальном сайте объединения.
Кива отметил, что считает приватизацию фабрики имени Карла Маркса незаконной, поэтому требует вернуть ее украинскому народу. Также лидер партии пояснил, почему подал иск именно сейчас. По его словам, ранее суды контролировались Петром Порошенко, однако теперь, когда его влияние с каждым днем снижается, у народа Украины появился шанс восстановить справедливость.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Петр Порошенко решил свернуть свой кондитерский бизнес в России. Такое решение он принял в 2017 году.
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