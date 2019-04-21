Появились данные первых экзитполов по выборам на Украине

По предварительных данным о ходе голосования во втором туре президентских выборов на Украине, Владимир Зеленский набрал 71,8% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 28,2%.



Дебаты Зеленского с Порошенко: реакция Кремля...

Такие данные приводит агентство "РИА Новости" со ссылкой на опрос NIMG. В свою очередь украинский общественный деятель Юрий Касьянов опубликовал результаты экзитполов, которые проводили опросы людей на выходах с избирательных участков. По его данным, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,2% опрошенных избирателей, а за Владимира Зеленского - 75,8% респондентов.

Напомним, что к 11:00 по местному времени (совпадает с московским) явка избирателей на президентских выборах составила 18%. Голосование в ходе второго тура выборов президента Украины началось в 8 утра. Избирательные участки закроются в 20:00, когда начнется официальное подведение итогов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, избирательная комиссия не приступила к работе в населенном пункте Лебединское, находящимся на линии разграничения. Поселение располагается на юге подконтрольной украинским военным части Донецкой области, приблизительно в 10 километрах к востоку от Мариуполя.

Читайте также: На Украине не открылся всего один избирательный участок

Дебаты Зеленского и Порошенко собрали в рунете более 2 млн просмотров