Появились данные первых экзитполов по выборам на Украине

По предварительных данным о ходе голосования во втором туре президентских выборов на Украине, Владимир Зеленский набрал 71,8% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 28,2%.
Такие данные приводит агентство "РИА Новости" со ссылкой на опрос NIMG. В свою очередь украинский общественный деятель Юрий Касьянов опубликовал результаты экзитполов, которые проводили опросы людей на выходах с избирательных участков. По его данным, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,2% опрошенных избирателей, а за Владимира Зеленского - 75,8% респондентов.
Напомним, что к 11:00 по местному времени (совпадает с московским) явка избирателей на президентских выборах составила 18%. Голосование в ходе второго тура выборов президента Украины началось в 8 утра. Избирательные участки закроются в 20:00, когда начнется официальное подведение итогов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, избирательная комиссия не приступила к работе в населенном пункте Лебединское, находящимся на линии разграничения. Поселение располагается на юге подконтрольной украинским военным части Донецкой области, приблизительно в 10 километрах к востоку от Мариуполя.
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