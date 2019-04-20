Дебаты Зеленского и Порошенко собрали в рунете более 2 млн просмотров

"Ведомости" сообщили о том, что в российском сегменте интернета видеозапись с дебатами Зеленского и Порошенко посмотрели более 2 млн пользователей. По информации издания, наибольший интерес к событию был у пользователей социальной сети "Одноклассники".



«Я — ваш приговор»: дебаты Порошенко и Зеленского. ОНЛАЙН

Руководство социальной сети "Одноклассники" заявило, что за трансляцией дебатов на стадионе "Олимпийский" следили более 1,5 миллиона пользователей. Еще почти полмиллиона человек смотрели онлайн-трансляцию дебатов телеканала "НТВ" на YouTube.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о дебатах Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли на стадионе "Олимпийский" в украинской столице в преддверии второго тура президентских выборов.

На фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский после дебатов

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