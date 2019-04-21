На Украине не открылся всего один избирательный участок

В день проведения второго туда президентских выборов на Украине не начал работу только один избирательный участок.
"Национальная полиция Украины констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт только один участок", - передает агентство ТАСС слова главы ведомства Сергея Князева.
Он уточнил, что избирательная комиссия не приступила к работе в населенном пункте Лебединское, находящимся на линии разграничения. Поселение располагается на юге подконтрольной украинским военным части Донецкой области, приблизительно в 10 километрах к востоку от Мариуполя.
По данным украинской полиции, под усиленный контроль взяты более 190 окружных избирательных комиссий и около 30 тысяч избирательных участков по всей стране.
Напомним, что голосование в ходе второго тура выборов президента Украины началось в 8 утра. На пост главы государства претендуют два кандидата: действующий президента страны Петр Порошенко и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в российском сегменте интернета видеозапись с дебатами Зеленского и Порошенко посмотрели более двух миллионов пользователей. По информации издания, наибольший интерес к событию продемонстрировали пользователи социальной сети "Одноклассники".
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Порошенко и Зеленский встретились на предвыборных дебатах
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