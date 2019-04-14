Трое украинцев попытались незаконно провезти сало в Белоруссию

Трое граждан Украины попытались незаконно провезти в Белоруссию 800 килограммов сала в двух подводах, запряженных лошадьми. Нарушители были задержаны пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



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"В результате совместных действий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничников отдела "Пища" Луцкого отряда возле границы задержаны трое местных жителей Шацкого района без документов. Они двумя подводами перевозили 28 мешков сала", - указывают в пограничном ведомстве.

На неудавшихся контрабандистов составили административные протоколы по статьям "Нарушение пограничного режима" и "Попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Сало у нарушителей было конфисковано.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городе Сосногорск Республики Коми ранее судимый молодой человек украл из магазина 11 тортов. Похититель проломил стену подсобного помещения, затем проник в магазин, забрал торты и скрылся. Позднее похититель тортов написал явку с повинной. Он также добровольно выдал полиции семь похищенных тортов, правда, остальные успел съесть.

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