Трое украинцев попытались незаконно провезти сало в Белоруссию

Трое граждан Украины попытались незаконно провезти в Белоруссию 800 килограммов сала в двух подводах, запряженных лошадьми. Нарушители были задержаны пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"В результате совместных действий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничников отдела "Пища" Луцкого отряда возле границы задержаны трое местных жителей Шацкого района без документов. Они двумя подводами перевозили 28 мешков сала", - указывают в пограничном ведомстве.
На неудавшихся контрабандистов составили административные протоколы по статьям "Нарушение пограничного режима" и "Попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Сало у нарушителей было конфисковано.
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