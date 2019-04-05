Из ангара в Петербурге украли пушку 1940 года выпуска

В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный украл из ангара артиллерийское орудие 1940 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В полицию Невского района Санкт-Петербурга с заявлением обратился 50-летний местный житель, соучредитель коммерческой фирмы. По его словам, в ночь на 2 апреля неизвестный совершил хищение артиллерийского орудия из арендуемого ангара на Приневской улице", - уточняют в ведомстве.
По предварительным данным, ущерб от кражи составил приблизительно один миллион рублей. В настоящее время на данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полицейские Калиниградской области занимались расследованием кражи козла жителем Светловского района. Сообщается, что ранее судимый местный житель украл козла, чтобы подарить его бабушке своей сожительницы.
Необычный случай произошел в Саратове, "Правда.Ру" также сообщала о нем. Горожанин обворовал цветочный ларек, чтобы украсть красные и белые розы и подарить их незнакомым женщинам на улице. Стоимость краденых цветов составила 3000 рублей.
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