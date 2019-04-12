Житель Коми проломил стену магазина и украл 11 тортов

В городе Сосногорск Республики Коми ранее судимый молодой человек украл из магазина 11 тортов. Похититель проломил стену подсобного помещения, затем проник в магазин, забрал торты и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.



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Буквально через несколько часов после ограбления сотрудники правоохранительных органов сумели установить личность преступника. Им оказался 29-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Позднее похититель тортов написал явку с повинной. Он также добровольно выдал полиции семь похищенных тортов, правда, остальные успел съесть, подчеркивает в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, уточняют стражи правопорядка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники полиции города Чебоксары задержали вора-рецидивиста. 30-летний житель города украл из магазина самообслуживания пирог с капустой и мясом стоимостью в 188 рублей.

Несмотря на низкую стоимость краденого и незначительность преступления, правоохранительные органы намерены возбудить в отношении мужчины уголовное дело. Все из-за того, что ранее оголодавший мужчина уже был судим.

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