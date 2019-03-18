Таксисту из Благовещенска пришили отрубленное пассажиром ухо

В Благовещенске мужчина напал на таксиста с топором. Инцидент произошел вчера, 17 марта, поздним вечером.

Подробности произошедшего местным средствам массовой информации рассказала дочь пострадавшего.

Так, девушка сообщила, что ее отец — водитель такси — подъехал "на заказ". Через некоторое время в машину сел клиент и таксист повез его к месту назначения. По словам водителя, по пути у них с мужчиной не было никаких конфликтов. Также незнакомец, что примечательно, не был пьян.

Когда такси подъехало к дому по необходимому адресу, клиент сообщил водителю, что они будут ждать его знакомого. Так никого и не дождавшись, таксист по просьбе мужчины повез его обратно. Когда они вернулись, рассказывает дочь пострадавшего СМИ Благовещенска, клиент попросил таксиста подождать, пока он сходит за деньгами.

Вернулся злоумышленник уже с топором. Но попросил таксиста помочь ему — его матери якобы стало плохо, а попасть в частный дом он не может, поэтому придется выбивать дверь топором. Когда водитель нагнулся, чтобы посветить на дверь фонариком, преступник внезапно опустил на его голову топор. Злоумышленник попытался ударить жертву еще раз, но таксисту удалось вырвать у него оружие. После этого преступник бежал.

По словам дочери, мужчина получил многочисленные травмы головы. Одно его ухо, по ее словам, "висело на коже". Врачи — таксисту удалось самостоятельно добраться до больницы — пришили его обратно.

Согласно предоставленной информации, преступника удалось идентифицировать по профилю в социальных сетях. Сейчас полиция пытается установить его местонахождение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гражданин Белоруссии отрезал себе палец после того, как работница банка сообщила ему об отказе в кредите. Затем мужчина, расстроенный отказом, бросил свой окровавленный палец в девушку.

Фото: www.facebook.com.

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