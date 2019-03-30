В Чебоксарах полицейские задержали рецидивиста за кражу пирога

Сотрудники полиции города Чебоксары — столицы Чувашской республики — задержали местного жителя. Рецидивист украл из магазина пирог с капустой.

О любопытном инциденте, ссылаясь на пресс-службу МВД по Чувашской республике, сообщают местные средства массовой информации.

Как пишут авторы материала, 30-летний житель Чувашии украл из магазина самообслуживания пирог с капустой и мясом стоимостью в 188 рублей.

Примечательно, что несмотря на низкую стоимость краденого и незначительность преступления, правоохранительные органы намерены возбудить в отношении мужчины уголовное дело. Все из-за того, что ранее оголодавший мужчина был неоднократно судим.

О том, успел ли съесть пирог мужчина, чувашские средства массовой информации не сообщают.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таксисту из Благовещенска пассажир отрубил топором ухо. Все закончилось хорошо — водителю даже удалось самостоятельно добраться до больницы, где медики и пришили ему ухо обратно.

Также "Правда.Ру" писала о том, что на одной из станций московского метрополитена на пассажиров и сотрудника правоохранительных органов напал неадекватный мужчина. Так, преступник ударил в спину женщину, сломал нос мужчине и пнул ногой в лицо полицейского.

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