В столичном метро душевнобольной мужчина избил пассажиров и полицейского

На одной из станций московского метрополитена на пассажиров и сотрудника правоохранительных органов напал неадекватный мужчина.

Согласно предоставленной информации, мужчина устроил дебош на станции метро "Курская". Так, преступник на эскалаторе ударил в спину женщину, а также сломал нос мужчине.

Очевидцы случившегося обратились за помощью к дежурившим на станции полицейским. Те задержали мужчину и отвели в полицейскую комнату. Но дебошир продолжил свои буйства и там — он начал биться головой о решетку, а когда стражи правопорядка попытались его приструнить, ударил одного из них ногой в лицо.

Медики госпитализировали мужчину с острым психическим расстройством. Материалы о нападении на патрульного уже переданы следствию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на одной из станций московского метро полицейский застрелил собаку. Зверя на стража правопорядка натравил бездомный, которого сотрудник пытался вывести на улицу.

Также "Правда.Ру" писала о том, что поздним вечером житель столицы облил мавзолей Ленина оливковым маслом. Очевидцы заявляют, что мужчина также кричал "Вставай!", обращаясь, очевидно, к известному на весь мир революционеру и советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ильичу Ленину.

Фото: mos. ru.

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