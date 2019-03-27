В столичном метро душевнобольной мужчина избил пассажиров и полицейского

На одной из станций московского метрополитена на пассажиров и сотрудника правоохранительных органов напал неадекватный мужчина.
Согласно предоставленной информации, мужчина устроил дебош на станции метро "Курская". Так, преступник на эскалаторе ударил в спину женщину, а также сломал нос мужчине.
Очевидцы случившегося обратились за помощью к дежурившим на станции полицейским. Те задержали мужчину и отвели в полицейскую комнату. Но дебошир продолжил свои буйства и там — он начал биться головой о решетку, а когда стражи правопорядка попытались его приструнить, ударил одного из них ногой в лицо.
Медики госпитализировали мужчину с острым психическим расстройством. Материалы о нападении на патрульного уже переданы следствию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на одной из станций московского метро полицейский застрелил собаку. Зверя на стража правопорядка натравил бездомный, которого сотрудник пытался вывести на улицу.
Также "Правда.Ру" писала о том, что поздним вечером житель столицы облил мавзолей Ленина оливковым маслом. Очевидцы заявляют, что мужчина также кричал "Вставай!", обращаясь, очевидно, к известному на весь мир революционеру и советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ильичу Ленину.
Фото: mos. ru.
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