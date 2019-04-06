Парламент Словакии принял ошибочный законопроект, который запрещает исполнять гимн других стран

Парламентарии Словакии проголосовали за законопроект, который разрешает исполнять иностранные гимны только в присутствии официальных делегаций зарубежных стран. Соответствующие поправки в закон о государственных символах уже были внесены в законодательство.

Предложение о внесение поправок в закон поступило от "Словацкой националистической партии". Позже стало известно, что парламентарии не вникли в суть законопроекта, и приняли его по ошибке. Лидер правящей партии "Мост — Хид" Бела Бугар уже заявила, что обратилась к президенту страны с просьбой не подписывать законопроект, а отправить его на доработку.

В свою очередь президент Словакии призвал парламентариев быть более внимательными к своей работе и вникать в суть каждого законопроекта, за который они отдают свой голос. Также глава государства сообщил, что сообщит о своем решении относительно ошибочного законопроекта на следующей неделе.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интересный материал, в котором обозреваются самые глупые законы со всех стран мира. Например, в Великобритании нельзя переворачивать марку с изображением королевской семьи клейкой стороной вверх — это расценивается как измена.

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