Трамп объявил об официальном и бесповоротном признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля. О своем решении он заявил 25 марта.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью директора и координатора ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, который пояснил, что Дональду Трампу нельзя признавать аннексию Голанских высот, так как это даст толчок для переговоров по признанию аннексии Крыма.
В четверг, 21 марта, американский президент написал в своем Twitter, что "пришло время" признать, что Голанскими высотами владеет Израиль. В Дамаске назвали заявление Трампа безответственным и высокомерным. Брюссель подчеркнул, что по-прежнему считает Голаны сирийской территорией, оккупированной Израилем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу, 22 марта, что призыв Дональда Трампа о признании аннексии Голанских высот Израилем может "существенно дестабилизровать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке"
Фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook.com
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