Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?

Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?

В четверг американский президент написал в своем Twitter, что "пришло время" признать, что Голанскими высотами владеет Израиль.​ В Дамаске назвали заявление Трампа безответственным и высокомерным. Брюссель подчеркнул, что по-прежнему считает Голаны сирийской территорией, оккупированной Израилем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу, что призыв Дональда Трампа о признании аннексии Голанских высот Израилем может "существенно дестабилизровать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке".

Однако прецедент, если он состоится, выгоден для России с точки зрения проведения параллелей с Крымом в переговорах с западниками, которые считают ситуацию юридически аналогичной. С другой стороны, конечно, Сирия — это наш союзник и такие действия его ослабляют. Какие позиции для России важнее?

Как сказал "Правде.Ру" директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков "нынешнее американское руководство последовательно в выстраивании более близких отношений с Израилем". Однако, президенту Трампу "неплохо было бы изучить многолетнюю международную законодательную базу на в отношении этого вопроса".

"Посмотреть, не находятся ли уже многие годы на Голанских высотах миротворцы ООН, и почему они там находятся, не приведет ли его решение к новому витку арабо-израильского противостояния ", — отметил эксперт. По словам Дмитрия Егорченкова, "в стороне от этой войны не окажется ни Иран, ни целый ряд других государств".

Такие попытки найти любые возможные поводы для дестабилизации ситуации в регионе кажутся эксперту контрпродуктивными. Эксперт не думает, что это благоприятный для России прецеден и вообще прецедент.

"На Голанских высотах был проведен какой-то официально признанный референдум по поводу присоединения к Израилю? Не было. Более того, в случае проведения там референдума никакого присоединения к Израилю, я убежден, не состоится. Поэтому это не прецедент, а очередной ковбойский наскок президента Трампа, последовательно пренебрегающего всеми возможными международными нормами поведения", — сказал Дмитрий Егорченков.

Со своей стороны, эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН, Константин Соколов, сказал для "Правды.Ру", "что Россия повлиять на процесс фактически не может". Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами — это шаг к раскачиванию ситуации на Ближнем Востоке, отметил политолог. "Крым — это исконно русская территория по историческим причинам, и он отошел к России в результате референдума. А Голанские высоты никогда израильскими не были. Это чисто захваченная территория. Здесь с точки зрения международного права ситуация не вполне одинаковая", - отметил Константин Соколов.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев исключает любые аналогии между Голанскими высотами и Крымом. "Голанские высоты — это территория, оккупируемая военным путем в результате боевых действий. После этого население, проживавшее на этой территории после 1967 года, было вытеснено и замещено другим", - отметил сенатор.

По его словам, это то, в чем пытаются обвинять Россию в Крыму," но это совершенно точно не соответствует действительности". Действия США, заметил Константин Косачев, имеют следующие цели: снискать еще большую лояльность со стороны своего единственного союзника на Ближнем Востоке — Израиля, создать дополнительные проблемы для Ирана, и еще раз указать Сирии ее почти нулевое место в политических приоритетах США.

"США не признает власти в Дамаске и всемерно пытаются их сместить с нынешних позиций. Поэтому здесь чистой воды политическая конъюнктура, незаконная, неправовая и не имеющая никакая оправдания", — сделал вывод Константин Косачев.

Сейчас на Голандских высотах миротворческую миссию выполняют силы российской военной полиции. Вдоль линии «Браво» российские военные полицейские уже оборудовали шесть постов с укрытиями и огневыми точками. А на одном из них даже привели в порядок легендарный советский танк Т-34.

Фото: Wikiway.com

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