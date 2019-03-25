В НАТО заявили об обязательном вступлении Грузии в альянс

Рано или поздно Грузия обязательно вступит в ряды Североатлантического альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению генсека Североатлантического альянса, современная Грузия является "особым партнером" НАТО. На сегодняшний день, делится мнением Йенс Столтенберг, постсоветская республика вносит огромный вклад в общее дело.

Очевидно, заявил Столтенберг, что Грузия вступит в ряды Североатлантического альянса. Однако, генеральный секретарь НАТО не может пока сказать, когда именно это случится.

Напомним, что отношения Грузии и Североатлантического альянса сложились еще в далеком 1992 году, как только бывшая советская республика получила самостоятельность. На Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Соединенные Штаты Америки попытались убедить прочих членов альянса в необходимости взять в ряды международного блока Грузию.

Примечательно, что тогда за вступление Грузии в НАТО выступили Украина, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Румыния, Польша, Чехия, Словакия, Словения и Канада. Резко против же высказались Италия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Бельгия и Португалия.

Российская Федерация же, отметим, рассматривает продвижение НАТО на Восток как угрозу своим стратегическим интересам в Европе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в скором времени в Грузии выпуск и распространение политических карт постсоветской республики без территорий Абхазии и Южной Осетии станет уголовно наказуемым деянием.

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