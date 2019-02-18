В Грузии будут уголовно наказывать за карты без Южной Осетии и Абхазии

В современной Грузии выпуск и распространение политических карт постсоветской республики без территорий Абхазии и Южной Осетии станет уголовно наказуемым деянием.

Правительство Грузии в данный момент занято внесением соответствующих поправок в законодательство страны. Местные средства массовой информации отмечают, что данная инициатива исходит от правящей на сегодняшний день в Грузии политической партии "Грузинская мечта".

Примечательно, что уголовная ответственность будет грозить не только за изготовление карт Грузии без территорий Абхазии и Южной Осетии, но и за ввоз и реализацию подобных карт на территории страны.

Таким образом, пишут грузинские средства массовой информации, за ввоз, изготовление и распространение подобных карт преступникам будет грозить большой денежный штраф или же заключение под стражу на два года.

Напомним, что Абхазии и Южная Осетия — частично признанные государства в Закавказье. Официально признали их независимости лишь Россия, Венесуэла, Сирия, Боливия и Никарагуа. Грузия же в свою очередь считает данные территории аннексированными Российской Федерацией, а само "военное вторжение" РФ на территории республик — первым шагом Москвы к "изменению карты Европы".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грузия подписала знаковое и симптоматичное соглашение с Украиной и Молдавией. Государства договорились сотрудничать в сфере поддержки населения, что живет на "оккупированных" Российской Федерацией территориях — Крымском полуострове, Донбассе, Приднестровье, Абхазии и Осетии.

Фото: flickr. com

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