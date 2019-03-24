Украина закупила у России более 130 тысяч тонн бензина в 2018 году

В минувшем году Украина закупила у России более 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива. Об этом сообщает телеканал "Россия 1" со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, Украина продолжает активно покупать российские энергетические продукты, которые идут окружным путем через Европу. В 2018 году Киев закупил около 380 тысяч тонн легкого дистиллята и 15 тысяч тонн каменного угля, сохраняется достаточно высокий объем закупок российского газа. Общие поставки сырья на Украину в минувшем году на 30% превысили показатели поставок в 2017 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что председатель российского правительства Дмитрий Медведев принял в своей подмосковной резиденции Горки кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Медведев напомнил, что в 2019 году заканчивается срок действия российско-украинских соглашений в газовой сфере, в связи с чем "необходимо определиться, что делать дальше". По словам премьер-министра, никаких сигналов от действующих властей на Украине российское правительство не получало.

Также "Правда.Ру" сообщала о планах России сохранить транзит газа через газотранспортную систему Украины и после 2019 года.

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