Медведев и Миллер обещали украинской оппозиции возобновить переговоры по газу

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев принял в своей подмосковной резиденции Горки кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Медведев напомнил, что в 2019 году заканчивается срок действия российско-украинских соглашений в газовой сфере, в связи с чем "необходимо определиться, что делать дальше". По словам премьер-министра, "серьезных сигналов от действующих властей на Украине" российское правительство не получало.

Виктор Медведчук сообщил о потребности украинской экономики в прямых поставках российского газа. Присутствовавший на встрече руководитель "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил готовность компании к таким переговорам.

Юрий Бойко считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему.

"Мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более 3 млрд доходов в бюджет, мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен", — подчеркнул Бойко.

Выразив уверенность в успехе завершения строительства газопровода "Северный поток-2", Медведчук призвал создать международный консорциум, чтобы украинская газотранспортная система не осталась пустой. Политик напомнил о меморандуме о создании консорциума, подписанном Россией и Украиной еще когда президентом был Леонид Кучма.

Алексей Миллер согласился с Виктором Медведчуком.

"Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали и всегда были сторонниками такого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине", — сказал Миллер.

Также Медведчук обратил внимание на сохранение Россией положения главного торгового партнера Украины, как по экспорту, так и по импорту.

После завершения встречи Виктор Медведчук сообщил журналистам, что цена российского газа для Украины с 2020 года может быть снижена на 25%.

Источник фото: Пресс-служба Правительства России

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