Матвиенко назвала отставку Назарбаева "очень неожиданной"

Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стала для спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко "очень неожиданной и очень серьезной" новостью. Об этом сообщает новостное агентство "РИА Новости".

Матвиенко отметила, что поддерживает связь со своей пресс-службой, поскольку отставка Назарбаева стала крайне важным событием, особенно для российских субъектов, граничащих с Казахстаном. В настоящий момент сенатор находится на совещании в администрации Оренбургской области.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана во вторник, 19 марта, о чем лично сообщил в телеобращении к гражданам страны. "Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан", - объявил он. При этом Назарбаев сохранит за собой посты члена Совета Безопасности и главы партии Nur Otan.

До предстоящих выборов главы государства обязанности президента будет временно исполнять Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Республики.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Республику почти 30 лет, с 1989 года в качестве первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, а с 1 декабря 1991 - как первый президент независимого государства.

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