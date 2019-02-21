Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главы государства.

Так, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что решение отправить в отставку правительство Казахстана — "важное" для страны. Это необходимый шаг, считает Назарбаев. Глава государства подчеркнул, что на плечи новой команды ляжет немалый груз ответственности — необходимо будет улучшить экономику, поднять уровень жизни местного населения и реализовать стратегически важные для страны задачи.

Действующий президент Казахстана подчеркнул, что в последние годы социально-экономическая ситуация в стране была стабильной. Однако, этого мало, заявил в своем обращении Нурсултан Назарбаев. По целому ряду направлений экономики, указал он, на сегодняшний день не наблюдается никаких положительных изменений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нурсултан Назарбаев жестко раскритиковал своих подчиненных в их присутствии. Так, президент Казахстана указал на то, что министры якобы неправильно сидят за столом. Также глава государства раскритиковал их внешний вид и приказал в следующий раз надевать на совещания костюмы, изготовленные в Казахстане.

В средствах массовой информации в последнее время упорно ходят слухи о том, что в Казахстане в скором времени якобы могут состояться досрочные выборы президента. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нурсултан Назарбаев опроверг эту информацию, назвав домыслами. Также Назарбаев посчитал нужным подчеркнуть, что именно он, как законный глава государства, принимает подобного рода решения.

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