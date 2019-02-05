Назарбаев: досрочных выборов президента в Казахстане не будет

Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране не будет досрочных выборов главы государства.
Соответствующее сообщение, отметим, опубликовано на официальном сайте правительства Казахстана.
Так, отметил Нурсултан Назарбаев, он не намерен объявлять в стране досрочных президентских выборов. По его словам, это все не более, чем слухи. Назарбаев подтвердил, что за ним, как за действующим президентом страны, остается право инициировать досрочные выборы, но прибегать к этому он не намерен.
"Давайте успокоимся и будем нормально работать", — заявил в своем обращении Нурсултан Назарбаев.
Напомним, что в декабре минувшего года Нурсултан Назарбаев уже обращался к населению и правительству Казахстана с опровержением слухов по данному вопросу.
Отметим, что пост главы Казахстана Нурсултан Назарбаев занимает вот уже почти тридцать лет — с весны 1990 года. До этого он занимал пост главы Казахской ССР, входившей тогда в состав Советского Союза. Многие — как на Западе, так и в странах СНГ — считают, что в современном Казахстане имеет место быть культ личности Нурсултана Назарбаева.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нурсултан Назарбаев резко раскритиковал своих подчиненных. Так, глава постсоветской республики указал на, по его мнению, неправильный выбор ими места на заседании. Также Назарбаев осудил их иностранные костюмы и приказал в следующий раз прийти в одежде, произведенной в Казахстане.
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