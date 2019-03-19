Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия главы государства.

Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он сообщил в телеобращении к народу страны 19 марта.
"Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан", — объявил Назарбаев.
Трансляция обращения началась в 16.00 по московскому времени.
Уходить на пенсию первый президент не намерен. Он сохранит за собой посты члена Совета Безопасности и главы партии Nur Otan. Кроме того, он наделен пожизненным статусом Елбасы (Лидера нации).
"Как основатель независимого казахстанского государства, вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", — отметил Назарбаев.
До предстоящих выборов главы государства обязанности президента будет временно исполнять Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Республики.
"Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", — заявил Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Республику почти 30 лет, с 1989 года в качестве первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, а с 1 декабря 1991 — как первый президент независимого государства.
Как сообщала "Правда.Ру", за месяц до своей отставки Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны.
Источник фото: Официальный сайт президента Казахстана
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